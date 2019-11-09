Руис оценил шансы Усика в тяжёлом весе

Чемпион мира в тяжёлом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энди Руис поделился мнением о возможном бое с украинцем Александром Усиком, который перешёл в тяжёлый вес. В дебютном поединке в этом дивизионе Усик победил американца Чезза Уизерспуна.

«Думаю, бой Усика с Чисорой будет интересным. Усику нужно продолжать работу, чтобы прогрессировать в тяжёлом весе, который сильно отличается от крузервейта.

Усик очень хорошо дрался с Уизерспуном. Считаю Александра очень сильным и умелым боксёром, он отлично двигается. С ним тяжело будет многим бойцам. Он вроде обязательный претендент на мой титул WBO.

Но я никого не боюсь. Мой бой с ним был бы хорошим поединком», — сказал Руис на YouTube-канале IFL TV.