Брат Нурмагомедова дебютировал в UFC досрочным поражением в первом раунде

Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, неудачно дебютировал в организации. На турнире UFC Fight Night 163 в Москве россиянин проиграл Давиду Заваде. Бой был остановлен уже в первом раунде, соперник провёл болевой приём.

Отметим, брат Нурмагомедова выходил в октагон под культовую песню 90-х Gangster Paradise, которую исполняет рэпер Coolio.

На счету Абубакара Нурмагомедова 19 боёв в MMA, в которых он одержал 15 побед и потерпел три поражения, а ещё один поединок завершился вничью.

Абубакар Нурмагомедов стал известен в том числе после того, как принял участие в массовой потасовке после титульного боя двоюродного брата с ирландцем Конором Макгрегором.