Брат Нурмагомедова дебютировал в UFC досрочным поражением в первом раунде
Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, неудачно дебютировал в организации. На турнире UFC Fight Night 163 в Москве россиянин проиграл Давиду Заваде. Бой был остановлен уже в первом раунде, соперник провёл болевой приём.
Отметим, брат Нурмагомедова выходил в октагон под культовую песню 90-х Gangster Paradise, которую исполняет рэпер Coolio.
На счету Абубакара Нурмагомедова 19 боёв в MMA, в которых он одержал 15 побед и потерпел три поражения, а ещё один поединок завершился вничью.
Абубакар Нурмагомедов стал известен в том числе после того, как принял участие в массовой потасовке после титульного боя двоюродного брата с ирландцем Конором Макгрегором.
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