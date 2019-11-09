Хабилов: сказал Абубакару Нурмагомедову, что его путь только начинается

Российский боец ММА Рустам Хабилов, одержавший победу над соотечественником Сергеем Хандожко на турнире UFC Fight Night 163 в Москве, прокомментировал неудачный дебют в организации Абубакара Нурмагомедова — двоюродного брата чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Абубакар уступил Давиду Заваде после болевого приёма в первом раунде.

«Я видел бой Абубакара и очень огорчился. Начал нервничать, но ко мне подошёл Абдулманап и сказал, чтобы я не обращал на это внимание. Абубакар очень сильно расстроен, я ему сказал, что его путь только начинается, это была небольшая ошибка.

Постучал бы ли я, если попался бы на приём? Если вы видите, что не можете выйти из болевого приёма, то лучше сдаться, чем получить серьёзную травму. В этом нет ничего такого. Прежде всего нужно думать о здоровье. Если человека передержать, он может и не проснуться, могут быть тяжёлые последствия. Так что в сдаче никакого западло нет», — передаёт слова Хабилова корреспондент «Чемпионата» Микаил Гусейнов.