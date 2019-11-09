Эмеев потерпел первое поражение за пять лет, проиграв Мартину

Российский боец ММА Рамазан Эмеев на турнире UFC Fight Night 163 провёл поединок с американцем Энтони Рокко Мартином. Бой, проходивший в полусреднем весе, продлился все три раунда.

Судьи по итогам поединка единогласно присудили победу американскому бойцу (30-27, 29-28, 29-28). Это поражение стало для Эмеева четвёртым в карьере в 22 боях. Мартин одержал 17-ю победу при пяти поражениях. Эмеев проиграл впервые с 2014 года.

Российские бойцы на турнире UFC в Москве пока выступают неудачно. В андеркарде все россияне, включая Абубакара Нурмагомедова, брата чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, потерпели поражения. Первым победителем из числа россиян стал Рустам Хабилов, который оказался сильнее соотечественника Сергея Хандожко.