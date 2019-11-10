Каттар: Забит меня ничем не удивил, я был ко всему готов и хорошо защищался

Американский боец ММА Келвин Каттар прокомментировал поражение от Забита Магомедшарипова на турнире UFC Fight Night 163 в Москве.
«Это был близкий бой. В одном раунде победил я, в другом он. Всё могло пойти в разную сторону.
Я не могу сказать, что его удары тяжёлые, хотя они были и хлёсткими. Что касается моего удара «летящее колено», то их было три, получилось лишь с третьего раза, я надеялся, что он упадёт назад, но он упал вперёд. Забит меня ничем не удивил, я был ко всему готов, думаю, хорошо защищался от его атак.
Переоценил ли я Забита? Нет, я уважаю его так же, как и до боя. У нас получился захватывающий поединок. Думаю, если бы это был пятираундовый бой, вам бы понравилось», — передаёт слова Каттара корреспондент «Чемпионата» Микаил Гусейнов.
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