Забит: возможно, Абубакар проиграл из-за давления, которое испытывал в Москве

Российский боец ММА Забит Магомедшарипов прокомментировал результат дебютного поединка в UFC Абубакара Нурмагомедова, двоюродного брата россиянина Хабиба Нурмагомедова.
«Возможно, Абубакар проиграл из-за давления, которое испытывал в Москве. Кому-то нравится выступать, когда рядом близкие, а кому-то нет. Мне никогда не нравилось выступать, когда рядом близкие. Мой отец никогда не посещал мои поединки. Возможно, то же самое случилось и с Абубакаром», — передаёт слова Магомедшарипова корреспондент «Чемпионата» Микаил Гусейнов.
Дебютный поединок Абубакара получился краткосрочным, уже в первом раунде он проиграл Давиду Заваде, который провёл болевой приём и заставил соперника сдаться.
«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию вечера боёв UFC Fight Night 163.
- 10 ноября 2019
-
03:00
-
02:44
-
02:23
-
02:07
-
01:27
-
01:19
-
00:53
-
00:43
-
00:14
-
00:00
- 9 ноября 2019
-
23:37
-
22:54
-
22:31
-
22:22
-
21:47
-
21:08
-
20:37
-
19:32
-
18:46
-
18:30
-
17:06
-
16:35
-
15:24
-
14:27
-
13:56
-
12:49
-
11:41
-
10:49
-
08:25
-
04:35
-
02:36
-
00:29
- 8 ноября 2019
-
23:53
-
22:40
-
21:53