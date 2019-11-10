Забит: возможно, Абубакар проиграл из-за давления, которое испытывал в Москве

Российский боец ММА Забит Магомедшарипов прокомментировал результат дебютного поединка в UFC Абубакара Нурмагомедова, двоюродного брата россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«Возможно, Абубакар проиграл из-за давления, которое испытывал в Москве. Кому-то нравится выступать, когда рядом близкие, а кому-то нет. Мне никогда не нравилось выступать, когда рядом близкие. Мой отец никогда не посещал мои поединки. Возможно, то же самое случилось и с Абубакаром», — передаёт слова Магомедшарипова корреспондент «Чемпионата» Микаил Гусейнов.

Дебютный поединок Абубакара получился краткосрочным, уже в первом раунде он проиграл Давиду Заваде, который провёл болевой приём и заставил соперника сдаться.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию вечера боёв UFC Fight Night 163.