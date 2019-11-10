Чеченский боец Имадаев проиграл второй бой в UFC из двух
9 ноября в Москве прошёл турнир UFC Fight Night 163. В основном карде соревнований встречались российский боец Зелим Имадаев и британец Дэнни Робертс.
«Чемпионат» представляет вашему вниманию видеообзор лучших моментов поединка.
Поединок прошёл за явным преимуществом Робертса и завершился во втором раунде — Имадаев промахнулся ударом и тут же пропустил жёсткий хук, который отправил его на настил. Судьи тут же остановили бой, засчитав британцу победу нокаутом.
Для Зелима Имадаева это поражение стало вторым подряд и вторым из двух в промоушене UFC. Дэнни Робертс этой победой закрыл серию из двух поражений.
Напомним, в главном поединке турнира Забит Магомедшарипов единогласным решением судей победил Келвина Каттара.
- 10 ноября 2019
-
08:32
-
08:00
-
07:00
-
05:25
-
03:00
-
02:44
-
02:23
-
02:07
-
01:27
-
01:19
-
00:53
-
00:43
-
00:14
-
00:00
- 9 ноября 2019
-
23:37
-
22:54
-
22:31
-
22:22
-
21:47
-
21:08
-
20:37
-
19:32
-
18:46
-
18:30
-
17:06
-
16:35
-
15:24
-
14:27
-
13:56
-
12:49
-
11:41
-
10:49
-
08:25
-
04:35
-
02:36
Партнерский контент