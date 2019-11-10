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Чеченский боец Имадаев проиграл второй бой в UFC из двух

Чеченский боец Имадаев проиграл второй бой в UFC из двух
Бокс/ММА / ММА 0

9 ноября в Москве прошёл турнир UFC Fight Night 163. В основном карде соревнований встречались российский боец Зелим Имадаев и британец Дэнни Робертс.

«Чемпионат» представляет вашему вниманию видеообзор лучших моментов поединка.

Поединок прошёл за явным преимуществом Робертса и завершился во втором раунде — Имадаев промахнулся ударом и тут же пропустил жёсткий хук, который отправил его на настил. Судьи тут же остановили бой, засчитав британцу победу нокаутом.

Для Зелима Имадаева это поражение стало вторым подряд и вторым из двух в промоушене UFC. Дэнни Робертс этой победой закрыл серию из двух поражений.

Напомним, в главном поединке турнира Забит Магомедшарипов единогласным решением судей победил Келвина Каттара.

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