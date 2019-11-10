Результаты турнира UFC Fight Night 163 в Москве

9 ноября в Москве прошёл турнир UFC Fight Night 163. Из 13 поединков турнира в 12 принимали участие россияне. В них россияне одержали пять побед, включая успешные выступления Забита Магомедшарипова и Александра Волкова в главном и соглавном боях турнира.



«Чемпионат» представляет вашему вниманию результаты всех поединков турнира.



UFC Fight Night 163. Москва



Основной кард



Забит Магомедшарипов — Келвин Каттар — победа Магомедшарипова единогласным решением судей

Александр Волков — Грег Харди — победа Волкова единогласным решением судей

Эд Херман — Хадис Ибрагимов — победа Хермана нокаутом во втором раунде

Энтони Рокко Мартин — Рамахан Эмеев — победа Рокко Мартина раздельным решением судей

Шамиль Гамзатов — Клидсон Абреу — победа Гамзатова раздельным решением судей



Предварительный кард



Магомед Анкалаев — Далч Лунгиамбул — победа Анкалаева нокаутом в третьем раунде

Рустам Хабилов — Сергей Хандожко — победа Хабилова единогласным решением судей

Карл Роберсон — Роман Копылов — победа Роберсона удушающим приёмом в третьем раунде

Давид Завада — Абубакар Нурмагомедов — победа Завады приёмом в первом раунде

Рузвельт Робертс — Александр Яковлев — победа Робертса единогласным решением судей

Пэнни Кианзад — Джессика Роуз Кларк — победа Кианзад единогласным решением судей

Дэйви Грант — Григорий Попов — победа Гранта раздельным решением судей