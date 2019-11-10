Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Результаты турнира UFC Fight Night 163 в Москве

Результаты турнира UFC Fight Night 163 в Москве
Бокс/ММА / ММА 0

9 ноября в Москве прошёл турнир UFC Fight Night 163. Из 13 поединков турнира в 12 принимали участие россияне. В них россияне одержали пять побед, включая успешные выступления Забита Магомедшарипова и Александра Волкова в главном и соглавном боях турнира.

«Чемпионат» представляет вашему вниманию результаты всех поединков турнира.

UFC Fight Night 163. Москва

Основной кард

Забит Магомедшарипов — Келвин Каттар — победа Магомедшарипова единогласным решением судей
Александр Волков — Грег Харди — победа Волкова единогласным решением судей
Эд Херман — Хадис Ибрагимов — победа Хермана нокаутом во втором раунде
Энтони Рокко Мартин — Рамахан Эмеев — победа Рокко Мартина раздельным решением судей
Шамиль Гамзатов — Клидсон Абреу — победа Гамзатова раздельным решением судей

Предварительный кард
Магомед Анкалаев — Далч Лунгиамбул — победа Анкалаева нокаутом в третьем раунде
Рустам Хабилов — Сергей Хандожко — победа Хабилова единогласным решением судей
Карл Роберсон — Роман Копылов — победа Роберсона удушающим приёмом в третьем раунде
Давид Завада — Абубакар Нурмагомедов — победа Завады приёмом в первом раунде
Рузвельт Робертс — Александр Яковлев — победа Робертса единогласным решением судей
Пэнни Кианзад — Джессика Роуз Кларк — победа Кианзад единогласным решением судей
Дэйви Грант — Григорий Попов — победа Гранта раздельным решением судей

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019