Результаты турнира UFC Fight Night 163 в Москве

9 ноября в Москве прошёл турнир UFC Fight Night 163. Из 13 поединков турнира в 12 принимали участие россияне. В них россияне одержали пять побед, включая успешные выступления Забита Магомедшарипова и Александра Волкова в главном и соглавном боях турнира.
«Чемпионат» представляет вашему вниманию результаты всех поединков турнира.
UFC Fight Night 163. Москва
Основной кард
Забит Магомедшарипов — Келвин Каттар — победа Магомедшарипова единогласным решением судей
Александр Волков — Грег Харди — победа Волкова единогласным решением судей
Эд Херман — Хадис Ибрагимов — победа Хермана нокаутом во втором раунде
Энтони Рокко Мартин — Рамахан Эмеев — победа Рокко Мартина раздельным решением судей
Шамиль Гамзатов — Клидсон Абреу — победа Гамзатова раздельным решением судей
Предварительный кард
Магомед Анкалаев — Далч Лунгиамбул — победа Анкалаева нокаутом в третьем раунде
Рустам Хабилов — Сергей Хандожко — победа Хабилова единогласным решением судей
Карл Роберсон — Роман Копылов — победа Роберсона удушающим приёмом в третьем раунде
Давид Завада — Абубакар Нурмагомедов — победа Завады приёмом в первом раунде
Рузвельт Робертс — Александр Яковлев — победа Робертса единогласным решением судей
Пэнни Кианзад — Джессика Роуз Кларк — победа Кианзад единогласным решением судей
Дэйви Грант — Григорий Попов — победа Гранта раздельным решением судей
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