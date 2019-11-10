Ринг-гёрлз, поддержка Хабиба, Стивен Сигал и победа Забита. Фото c турнира UFC

9 ноября в Москве на стадионе «ЦСКА Арена» состоялся турнир UFC Fight Night 163. Из 13 поединков турнира в 12 принимали участие россияне. В них хозяева турнира одержали пять побед, включая успешные выступления Забита Магомедшарипова и Александра Волкова.

В главном событии вечера встречались российский боец Забит Магомедшарипов и американец Келвин Каттар. По итогам боя судьи единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28) присудили победу российскому бойцу, хотя поединок и сложился для него непросто.



В первом и втором раундах Магомедшарипов доминировал. Российский боец проводил комбинации и несколько раз неплохо попал в соперника. Но в третьем раунде он пропустил несколько мощных ударов. В концовке бойцы перешли в партер, но россиянин так и не сумел заставить соперника сдаться. Более того, Каттар в партере проявил активность и начал наносить удары россиянину по голове.

Российский тяжеловес Александр Волков одержал победу над бывшим игроком футбольной лиги НФЛ американцем Грегом Харди.



После равной борьбы в первом раунде Харди начал рисковать. В результате он пропустил несколько плотных ударов и пошатнулся, но остался на ногах. В третьем раунде Волков нанёс хай-кик, но и в этом случае Харди сумел удержать равновесие.



В итоге Волков победил единогласным решением. Все судьи засчитали победу россиянину со счётом 30:27.

Лучшие фото с турнира UFC Fight Night 163 — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.