Билли Джо Сондерс нокаутировал Косереса и защитил титул чемпиона WBO
Чемпион WBO в суперсреднем весе Билли Джо Сондерс нокаутировал Марсело Косереса и защитил титул чемпиона мира. Поединок был закончен в 11-м раунде. В ходе поединка Сондерс доминировал и трижды отправлял соперника в нокдаун.
Для Билли Джо Сондерса эта победа стала 29-й на профессиональной сцене и 14-й — одержанной нокаутом. Эта защита титула стала первой у Сондерса после завоевания вакантного пояса 18 мая 2019 года в поединке с Шефатом Исуфи.
Для Марсело Косереса это поражение стало первым в профессиональной карьере — на его счету 28 побед и один ничейный исход.
Поединок проходил в андеркарде турнира в Лос-Анджелесе, в главном событии которого реванш провели блогеры Логан Пол и KSI.
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