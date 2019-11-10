Битва блогеров. KSI победил Логана Пола раздельным решением судей
9 ноября в Лос-Анджелесе, США, состоялся вечер бокса, в главном событии которого встретились популярные блогеры Логан Пол и Оладжиде Олатунджи, известный как KSI. Для обоих спортсменов этот поединок стал дебютным в профессиональном боксе.
Первый бой между блогерами прошёл в августе 2018 года на любительском уровне и не выявил победителя — судьи раздельным решением запротоколировали ничью.
Поединок между Логаном Полом и KSI продлился все отведённые шесть раундов, по итогам которых Оладжиде Олатунджи праздновал победу раздельным решением судей — 57-54, 56-55, 55-56.
В соглавном событии вечера бокса Билли Джо Сондерс защитил титул WBO в суперсреднем весе, победив аргентинца Марсело Косереса.
Блогеры Логан Пол и KSI получат как минимум по $ 900 тыс. за поединок
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