Битва блогеров. KSI победил Логана Пола раздельным решением судей

9 ноября в Лос-Анджелесе, США, состоялся вечер бокса, в главном событии которого встретились популярные блогеры Логан Пол и Оладжиде Олатунджи, известный как KSI. Для обоих спортсменов этот поединок стал дебютным в профессиональном боксе.



Первый бой между блогерами прошёл в августе 2018 года на любительском уровне и не выявил победителя — судьи раздельным решением запротоколировали ничью.



Поединок между Логаном Полом и KSI продлился все отведённые шесть раундов, по итогам которых Оладжиде Олатунджи праздновал победу раздельным решением судей — 57-54, 56-55, 55-56.



В соглавном событии вечера бокса Билли Джо Сондерс защитил титул WBO в суперсреднем весе, победив аргентинца Марсело Косереса.

Блогеры Логан Пол и KSI получат как минимум по $ 900 тыс. за поединок