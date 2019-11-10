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Тренер Нурмагомедова: бой складывался в пользу Абубакара

Тренер Нурмагомедова: бой складывался в пользу Абубакара
Бокс/ММА / ММА 0

Хавьер Мендес, тренер Абубакара Нурмагомедова, прокомментировал его поражение на турнире UFC Fight Night 163 в Москве. Абубакар уступил приёмом Давиду Заваде. По словам Мендеса, поединок до остановки боя складывался в пользу его подопечного.

«Поединок Абубакара шёл хорошо и складывался в его пользу. Но это такой вид спорта, в котором одна ошибка может перевернуть всё против вас, что и произошло в этом бою. Теперь Абубакару остаётся вновь работать и улучшать себя во всех аспектах смешанных единоборств», — приводит слова Хавьера Мендеса «Р-Спорт».

Напомним, бой на турнире UFC в Москве был дебютным для Абубакара Нурмагомедова в UFC. Поединок был остановлен уже в первом раунде, после того как Давид Завада провёл болевой приём.

Брат Нурмагомедова дебютировал в UFC досрочным поражением в первом раунде

Источник: Р-Спорт

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