Заградник: для меня самый влиятельный российский боксёр — это Сергей Ковалёв

Соперник российского нокаутера, экс-чемпиона мира в первом полулёгком весе Эдуарда Трояновского чешский панчер Йозеф Заградник накануне принципиального поединка поделился мнением о профессиональном боксе в России и о том, кого считает самым влиятельным российским боксёром.



«Ваша страна богата молодыми талантами, которые подстёгивают друг друга. Верю, что есть много специалистов и хороших тренеров. Могу предположить, что существует также широкий спектр методов тренировок, которые создают стимулирующую среду для молодых боксёров. Это очень хорошо для бокса в целом.

Не слежу ни за кем из российских «громких имён». Для меня самый влиятельный российский боксёр — это Сергей Ковалёв», — приводит слова Заградника пресс-служба турнира.