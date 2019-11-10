Заградник: для меня самый влиятельный российский боксёр — это Сергей Ковалёв
Соперник российского нокаутера, экс-чемпиона мира в первом полулёгком весе Эдуарда Трояновского чешский панчер Йозеф Заградник накануне принципиального поединка поделился мнением о профессиональном боксе в России и о том, кого считает самым влиятельным российским боксёром.
«Ваша страна богата молодыми талантами, которые подстёгивают друг друга. Верю, что есть много специалистов и хороших тренеров. Могу предположить, что существует также широкий спектр методов тренировок, которые создают стимулирующую среду для молодых боксёров. Это очень хорошо для бокса в целом.
Не слежу ни за кем из российских «громких имён». Для меня самый влиятельный российский боксёр — это Сергей Ковалёв», — приводит слова Заградника пресс-служба турнира.
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