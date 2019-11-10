Легенда силового экстрима Пудзяновски побил бодибилдера из Боснии

Легенда силового экстрима Мариуш Пудзяновски на турнире по смешанным единобрствам в Загребе победил культуриста Эрко Джуна. Поединок бойцов завершился во втором раунде — Пудзяновски повалил соперника и в маунте начал избивать его. Джун проявил пассивность в защите и рефери остановил поединок.

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Пудзяновски уже 10 лет выступает в смешанных единоборствах. На его счету 21 поединок, в которых он одержал 13 побед и 7 раз потерпел поражения. Ещё один бой был признан несостоявшимся.



Для Джуна поединок с Пудзяновски был четвёртым в карьере. Поражение от Мариуша стало первым в профессиональной карьере боснийского бойца.

Пудзяновски является легендарным стронгменом — на его счету пять титулов самого сильного человека мира. Его соперник является трехкратным чемпионом Балкан по бодибилдингу.