Нурмагомедов-старший: вечер был точно не российским

Абдулманап Нурмагомедов, отец российского чемпиона UFС Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал выступление российских бойцов на турнире UFC в России.



«Здесь специалисты Казахстана, США и России. Турнир получился неоднозначным и также неожиданным для российской сборной. Есть поговорка на скачках: лошади постарели или всадники не те. Тренерский цех был лучшим из того, что есть в России. Из шести лучших клубов пять были в деле. Но вечер был точно не российским.



Одно утешение — в главных боях нас порадовали Александр и Забит. Мы вправе были ожидать лучшее выступление от Абубакара, Романа и Рамазана, но, как говорится, чего-то не хватало нам. Мастерство, невезение или все-таки класс? Я виноват, что мало времени провёл за эти два месяца в зале до боя. Думаю, что-то не так и у моих коллег по цеху, раз мы уступили. Спасибо всем болельщикам, которые пришли нас поддержать», — написал в своём «инстаграме» Абдулманап Нурмагомедов.