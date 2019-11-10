Робертс: хотел научить Имадаева уважению

Боец UFC Дэнни Робертс, нокаутировавший на турнире UFC Fight Night 163 в Москве Зелима Имадаева, поделился впечатлениями от своего успеха, признавшись, что хотел проучить россиянина.

«Я просто хотел научить его уважению. Чувствую себя потрясающе. Давно этого ждал. На то, как мы выступаем, смотрит целая толпа людей. Все те, кто сомневался во мне, что вы скажете сейчас? Я вернулся более сильным. Есть моменты, над которыми надо работать, но я всё равно доберусь до вершины. У меня большие планы и ничто не сможет меня остановить. Я бы хотел подраться на родине в своём следующем бою и подняться наверх в рейтинге. Я хочу получить большой бой. Любой, кто действительно хочет этого, получит желаемое», — приводит слова Робертса пресс-служба UFC.