Нганну похвалил Волкова и вызвал его на бой

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну отреагировал на победу Александра Волкова над Грегом Харди на турнире UFC Fight Night 163 в Москве. Спортсмен похвалил россиянина, а также вызвал его на поединок.

«Волков, ты молодец. Давай сделаем это. Не отказывайся от встречи ещё раз», — написал Нганну на своей официальной странице в «Твиттере».

Слухи о возможном бое Волкова с Нганну длятся довольно давно. На пресс-конференции после встречи с Харди Александр подтвердил готовность сразиться с Фрэнсисом. Последний на данный момент занимает второе место в рейтинге организации, в то время как Волков перед турниром в Москве располагался на седьмой строчке рейтинга.

Напомним, что победная серия Фрэнсиса насчитывает три боя, в последнем из них он досрочно победил Джуниора дос Сантоса.