Ковалёв удивлён реакцией «диванных экспертов» на поражение от Альвареса

Бывший трёхкратный чемпион мира в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв раскритиковал болельщиков, которые остались недовольны его выступлением в поединке с Саулем Альваресом.

«Удивлён мнением диванных экспертов касаемо моего боя против Канело. Хочу поблагодарить всех адекватных и понимающих, что к чему и по чём, кто ценит мои труды и риски в этом виде спорта под названием бокс. Благодарю! Хочу сказать одно, что всё, что я делаю в своей жизни, это исключительно для своего будущего и будущего своей семьи и родных мне людей. Слава Богу за всё», — написал Ковалёв на своей официальной странице в «Инстаграме».

Напомним, ранним утром 3 ноября мск Сергей Ковалёв досрочно проиграл Саулю Альваресу и лишился титула по версии WBO.