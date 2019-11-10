Ковалёв удивлён реакцией «диванных экспертов» на поражение от Альвареса
Бывший трёхкратный чемпион мира в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв раскритиковал болельщиков, которые остались недовольны его выступлением в поединке с Саулем Альваресом.
«Удивлён мнением диванных экспертов касаемо моего боя против Канело. Хочу поблагодарить всех адекватных и понимающих, что к чему и по чём, кто ценит мои труды и риски в этом виде спорта под названием бокс. Благодарю! Хочу сказать одно, что всё, что я делаю в своей жизни, это исключительно для своего будущего и будущего своей семьи и родных мне людей. Слава Богу за всё», — написал Ковалёв на своей официальной странице в «Инстаграме».
Напомним, ранним утром 3 ноября мск Сергей Ковалёв досрочно проиграл Саулю Альваресу и лишился титула по версии WBO.
- 10 ноября 2019
-
22:01
-
19:40
-
18:48
-
17:43
-
16:40
-
15:44
-
14:36
-
13:19
-
12:05
-
11:36
-
10:20
-
10:16
-
09:47
-
09:00
-
08:32
-
08:00
-
07:00
-
05:25
-
03:00
-
02:44
-
02:23
-
02:07
-
01:27
-
01:19
-
00:53
-
00:43
-
00:14
-
00:00
- 9 ноября 2019
-
23:37
-
22:54
-
22:31
-
22:22
-
21:47
-
21:08
-
20:37
Партнерский контент