Пулев: я должен подраться с победителем боя Руис — Джошуа

Официальный претендент на пояс по версии IBF и экс-претендент на титул чемпиона мира, оспаривавший это звание в бою с Владимиром Кличко Кубрат Пулев, сообщил, что следующий поединок намерен провести с победителем пары Энтони Джошуа — Энди Руис.
«Я показал всем, что я боксёр мирового уровня. Я должен подраться с победителем пары Энди Руис — Энтони Джошуа», — приводит слова болгарина BoxingScene.
Также Кубрат прокомментировал победу над Райделлом Букером, добытую в ночь с 9 на 10 ноября мск на турнире во Фресно.
«С момента моего предыдущего боя прошло восемь месяцев. Думаю, мой соперник был не так плох. Я уважаю его, у нас получился прекрасный поединок», — сказал Пулев.
Напомним, что Энтони Джошуа и Энди Руис встретятся 7 декабря в Саудовской Аравии.
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