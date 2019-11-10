Волков за бой с Харди заработал около $ 200 тыс.
Менеджер бойца UFC Александра Волкова рассказал, сколько заработал его клиент за поединок с Грегом Харди на турнире UFC Fight Night 163, который прошёл 9 ноября в Москве, на ЦСКА Арене.
«Это достаточно большая сумма. UFC не особо любит, когда называют цифру, поэтому точно не могу сказать.
Но в общем Волков за Харди получил примерно $ 200 тыс. долларов», — приводит слова менеджера бойца Ивана Банникова Sports.ru.
Напомним, бой Волков — Харди стал соглавным событием турнира в Москве. Александр победил американца единогласным решением судей. Это было первое выступление россиянина с момента поражения от Деррика Льюиса в октябре 2018 года. Что касается Харди, то он уже выступил в пятый раз в 2019 году.
- 11 ноября 2019
-
00:36
- 10 ноября 2019
-
23:59
-
23:38
-
22:52
-
22:01
-
19:40
-
18:48
-
17:43
-
16:40
-
15:44
-
14:36
-
13:19
-
12:05
-
11:36
-
10:20
-
10:16
-
09:47
-
09:00
-
08:32
-
08:00
-
07:00
-
05:25
-
03:00
-
02:44
-
02:23
-
02:07
-
01:27
-
01:19
-
00:53
-
00:43
-
00:14
-
00:00
- 9 ноября 2019
-
23:37
-
22:54
-
22:31
Партнерский контент