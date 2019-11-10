Волков за бой с Харди заработал около $ 200 тыс.

Менеджер бойца UFC Александра Волкова рассказал, сколько заработал его клиент за поединок с Грегом Харди на турнире UFC Fight Night 163, который прошёл 9 ноября в Москве, на ЦСКА Арене.

«Это достаточно большая сумма. UFC не особо любит, когда называют цифру, поэтому точно не могу сказать.

Но в общем Волков за Харди получил примерно $ 200 тыс. долларов», — приводит слова менеджера бойца Ивана Банникова Sports.ru.

Напомним, бой Волков — Харди стал соглавным событием турнира в Москве. Александр победил американца единогласным решением судей. Это было первое выступление россиянина с момента поражения от Деррика Льюиса в октябре 2018 года. Что касается Харди, то он уже выступил в пятый раз в 2019 году.