Фьюри больше не намерен выступать в Великобритании

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри признался, что не намерен больше боксировать в родной для себя Великобритании. По словам спортсмена, там к нему не относятся должным образом.

«У Великобритании был свой шанс. Но там ко мне относились недостаточно хорошо, в США же ко мне относятся, будто я суперзвезда. Но в целом я ненавижу славу. Когда я появляюсь в мегаполисе, для меня это словно ночной кошмар, настоящая пытка. Честно говоря, я получаю удовольствие только от пребывания в зале. Это делает меня счастливым. Всё остальное для меня лишь обязанности», — приводит слова британца Daily Mail.

Ожидается, что следующий поединок Тайсон Фьюри проведёт в феврале 2020 года. Тогда он встретится с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером.