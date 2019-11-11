Фьюри больше не намерен выступать в Великобритании

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри признался, что не намерен больше боксировать в родной для себя Великобритании. По словам спортсмена, там к нему не относятся должным образом.
«У Великобритании был свой шанс. Но там ко мне относились недостаточно хорошо, в США же ко мне относятся, будто я суперзвезда. Но в целом я ненавижу славу. Когда я появляюсь в мегаполисе, для меня это словно ночной кошмар, настоящая пытка. Честно говоря, я получаю удовольствие только от пребывания в зале. Это делает меня счастливым. Всё остальное для меня лишь обязанности», — приводит слова британца Daily Mail.
Ожидается, что следующий поединок Тайсон Фьюри проведёт в феврале 2020 года. Тогда он встретится с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером.
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