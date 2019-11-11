Кокляев показал, как поднимал штангу в 16 лет

Российский стронгмен Михаил Кокляев опубликовал в «Инстаграме» фотографии 1995 года, на которых он поднимает штангу. По словам Кокляева, фото сделаны на чемпионате Челябинской области среди юношей.
«Чемпионат Челябинской области среди юношей 1977 г. р. и моложе, 1995 год, мне 16 лет, рост 190 см, вес 95 кг», — подписал фотографию Михаил.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Кокляева.
29 ноября в Москве на «ВТБ Арене» Кокляев проведёт поединок с российским бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко. Спортсмены сразятся по правилам бокса.
На счету 38-летнего Емельяненко 36 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед (в том числе 20 нокаутом) и потерпел семь поражений, а ещё один поединок завершился вничью. Для 40-летнего Кокляева это будет дебют в единоборствах.
- 11 ноября 2019
-
09:58
-
09:36
-
09:23
-
00:36
- 10 ноября 2019
-
23:59
-
23:38
-
22:52
-
22:01
-
19:40
-
18:48
-
17:43
-
16:40
-
15:44
-
14:36
-
13:19
-
12:05
-
11:36
-
10:20
-
10:16
-
09:47
-
09:00
-
08:32
-
08:00
-
07:00
-
05:25
-
03:00
-
02:44
-
02:23
-
02:07
-
01:27
-
01:19
-
00:53
-
00:43
-
00:14
-
00:00