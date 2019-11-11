Кокляев показал, как поднимал штангу в 16 лет

Российский стронгмен Михаил Кокляев опубликовал в «Инстаграме» фотографии 1995 года, на которых он поднимает штангу. По словам Кокляева, фото сделаны на чемпионате Челябинской области среди юношей.

«Чемпионат Челябинской области среди юношей 1977 г. р. и моложе, 1995 год, мне 16 лет, рост 190 см, вес 95 кг», — подписал фотографию Михаил.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Кокляева.

29 ноября в Москве на «ВТБ Арене» Кокляев проведёт поединок с российским бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко. Спортсмены сразятся по правилам бокса.

На счету 38-летнего Емельяненко 36 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед (в том числе 20 нокаутом) и потерпел семь поражений, а ещё один поединок завершился вничью. Для 40-летнего Кокляева это будет дебют в единоборствах.

Бой Емельяненко и Кокляева покажут на «РЕН ТВ»