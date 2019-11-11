Бой блогеров стримили через отражение в очках. Видео посмотрели 11 тыс. человек

Позавчера, 9 ноября, в Лос-Анджелесе состоялся боксёрский поединок популярных блогеров KSI и Логана Пола. Победу раздельным решением судей одержал KSI. Один из пользователей транслировал бой в YouTube через отражение в очках, и трансляцию посмотрели 11 тыс. человек, сообщает издание Sport Bible.

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «твиттере» пользователя Fredo.

Также сообщается, что YouTube не стала удалять видео, поскольку в компании посчитали его реакцией на поединок, а не незаконной трансляцией.

KSI и Логан Пол провели уже второй бой. В поединке, состоявшемся в августе 2018 года, судьи зафиксировали ничью.

Ранее стали известны гонорары, которые блогеры получили за поединок.