В UFC отреагировали на оскорбления Макгрегора в адрес Хабиба и Дагестана

Вице-президент UFC Дэвид Шоу прокомментировал скандальные высказывания ирландского бойца Конора Макгрегора, бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях, который позволил себе резкие слова в адрес представителей Дагестана и лично Хабиба Нурмагомедова на пресс-конференции в Москве в октябре.
«Мы как организация точно не говорим бойцам, что они могут говорить, а что нет. Конор — замечательный промоутер, он многое сделал не только для раскрутки себя, но и для вида спорта в целом. Но UFC не поддерживает мнения и комментарии, которые унижают соперников», — приводит слова Шоу ТАСС.
Макгрегор не выступал в MMA с октября 2018 года, после того как проиграл Нурмагомедову в титульном поединке. Ожидается, что он вернётся в октагон в январе 2020 года.
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