Отец Хабиба обвинил А. Нурмагомедова в безответственности

Абдулманап Нурмагомедов, дядя и тренер российского бойца смешанного стиля Абубакара Нурмагомедова, объяснил, почему, по его мнению, спортсмен проиграл в дебютном поединке в UFC. Абубакар, двоюродный брат действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, на турнире в Москве 9 ноября уступил немцу Давиду Заваде, после того как тот применил удушающий приём.
«Неответственное отношение к делу, расслабленность — это точно. Думал, что уже решает задачу.
Попал в стойке два раза и перевёл его в партер, но зачем-то потом отпустил и вообще решил занять позицию сбоку. Он совершил грубейшую ошибку», — приводит слова Абдулманапа Нурмагомедова ТАСС.
На счету Абубакара Нурмагомедова 19 боёв в MMA, в которых он одержал 15 побед и потерпел три поражения, а ещё один поединок завершился вничью.
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