Кокляев получил большой синяк под глазом в спарринге. Видео

Российский стронгмен Михаил Кокляев рассказал, как проходит подготовка к поединку с бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко. Кокляев опубликовал в «Инстаграме» видео, где на его левом глазу красуется большой синяк.

«Вот так проходят мои тренировочные будни. Настала череда тяжёлых спаррингов. Ещё немного до боя времени. Но никто не говорил, что будет легко. Они просто пообещали, что оно того стоит», — сказал стронгмен.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «инстаграме» Кокляева.

Бой Кокляева и Емельяненко состоится на «ВТБ Арене» в Москве 29 ноября. Спортсменов, которые будут выступать в боксёрских перчатках, ожидает 4-раундовый бой.

На счету 38-летнего Емельяненко 36 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед (в том числе 20 нокаутом) и потерпел семь поражений, а ещё один поединок завершился вничью. Для 40-летнего Кокляева это будет дебют в единоборствах.

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