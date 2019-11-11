В UFC объявили, что попробуют организовать бой Нурмагомедова в России

Вице-президент UFC Дэвид Шоу рассказал, что в организации планируют организовать поединок Хабиба Нурмагомедова в России. Шоу признал, что переговоры на эту тему уже ведутся.

«Такая работа идёт. И процесс (проведения турниров. — Прим. «Чемпионата») работает, несмотря на разницу с Россией во времени. Это (проведение боя. — Прим. «Чемпионата») возможно», — приводит слова Шоу ТАСС.

Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории. Последний поединок он провёл в сентябре 2019 года, когда победил американца Дастина Порье, применив удушающий приём в третьем раунде.

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах, в том числе 12 побед в 12 поединках в UFC.