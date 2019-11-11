В UFC объявили, что попробуют организовать бой Нурмагомедова в России
Вице-президент UFC Дэвид Шоу рассказал, что в организации планируют организовать поединок Хабиба Нурмагомедова в России. Шоу признал, что переговоры на эту тему уже ведутся.
«Такая работа идёт. И процесс (проведения турниров. — Прим. «Чемпионата») работает, несмотря на разницу с Россией во времени. Это (проведение боя. — Прим. «Чемпионата») возможно», — приводит слова Шоу ТАСС.
Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории. Последний поединок он провёл в сентябре 2019 года, когда победил американца Дастина Порье, применив удушающий приём в третьем раунде.
На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах, в том числе 12 побед в 12 поединках в UFC.
В UFC отреагировали на оскорбления Макгрегора в адрес Хабиба и Дагестана
- 11 ноября 2019
-
14:00
-
13:20
-
12:23
-
11:48
-
11:01
-
10:40
-
09:58
-
09:36
-
09:23
-
00:36
- 10 ноября 2019
-
23:59
-
23:38
-
22:52
-
22:01
-
19:40
-
18:48
-
17:43
-
16:40
-
15:44
-
14:36
-
13:19
-
12:05
-
11:36
-
10:20
-
10:16
-
09:47
-
09:00
-
08:32
-
08:00
-
07:00
-
05:25
-
03:00
-
02:44
-
02:23
-
02:07
Партнерский контент