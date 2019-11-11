Тренер Сен-Пьера объяснил, за счёт чего Жорж победил бы Нурмагомедова

Фредди Роуч, тренер по боксу бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях канадского бойца Жоржа Сен-Пьера, рассказал, за счёт чего его подопечный победил бы Хабиба Нурмагомедова, действующего чемпиона организации в лёгком весе. 38-летний Сен-Пьер объявил о завершении карьеры в феврале 2019 года, но не исключил возможности возвращения.

По мнению Роуча, Сен-Пьер победил бы Нурмагомедова за счёт преимущества в боксёрских навыках.

«Очень хотел бы увидеть этот бой. Это большой поединок, который нужен обоим парням. Я был бы рад стать его частью.

Они оба очень хорошо переводят соперников в партер, но мне кажется, что Сен-Пьер гораздо лучше боксирует. Как только Жорж побьёт его руками в стойке и уложит на спину, бой закончится», — сказал Роуч в интервью YouTube-каналу Little Giant Boxing.

На счету Сен-Пьера 26 побед в 28 боях в MMA. 31-летний Нурмагомедов одержал 28 побед в 28 поединках.

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