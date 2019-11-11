Тренер Сен-Пьера объяснил, за счёт чего Жорж победил бы Нурмагомедова

Фредди Роуч, тренер по боксу бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях канадского бойца Жоржа Сен-Пьера, рассказал, за счёт чего его подопечный победил бы Хабиба Нурмагомедова, действующего чемпиона организации в лёгком весе. 38-летний Сен-Пьер объявил о завершении карьеры в феврале 2019 года, но не исключил возможности возвращения.
По мнению Роуча, Сен-Пьер победил бы Нурмагомедова за счёт преимущества в боксёрских навыках.
«Очень хотел бы увидеть этот бой. Это большой поединок, который нужен обоим парням. Я был бы рад стать его частью.
Они оба очень хорошо переводят соперников в партер, но мне кажется, что Сен-Пьер гораздо лучше боксирует. Как только Жорж побьёт его руками в стойке и уложит на спину, бой закончится», — сказал Роуч в интервью YouTube-каналу Little Giant Boxing.
На счету Сен-Пьера 26 побед в 28 боях в MMA. 31-летний Нурмагомедов одержал 28 побед в 28 поединках.
- 11 ноября 2019
-
16:19
-
15:13
-
14:00
-
13:20
-
12:23
-
11:48
-
11:01
-
10:40
-
09:58
-
09:36
-
09:23
-
00:36
- 10 ноября 2019
-
23:59
-
23:38
-
22:52
-
22:01
-
19:40
-
18:48
-
17:43
-
16:40
-
15:44
-
14:36
-
13:19
-
12:05
-
11:36
-
10:20
-
10:16
-
09:47
-
09:00
-
08:32
-
08:00
-
07:00
-
05:25
-
03:00
-
02:44