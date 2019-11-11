В UFC рассказали о попытках помирить Хабиба и Атлетическую комиссию штата Невада

Вице-президент UFC Дэвид Шоу сообщил, что в организации пытаются помирить российского бойца Хабиба Нурмагомедова и Атлетическую комиссию штата Невада. Ранее Нурмагомедов рассказал, что ему предложили провести бой в Лас-Вегасе весной, но он не станет выступать в этом городе, пока ему не принесут извинения.

«Мы общаемся с атлетической комиссией и надеемся, что они с Хабибом решат все свои разногласия», — цитирует Шоу ТАСС.

Нурмагомедов и ирландец Конор Макгрегор провели титульный бой в октябре 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе. Победу одержал российский боец. После поединка завязалась драка с участием членов команд спортсменов. 29 января 2019 года Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала Макгрегора на шесть месяцев, а Нурмагомедова — на девять.



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