Куницкая опубликовала романтические фото с экс-претендентом на титул UFC
Боец UFC Яна Куницкая опубликовала серию совместных фотографий с экс-претендентом на титул UFC в полутяжёлом весе Тьяго Сантосом.
«Тьяго Сантос ищет нам дом. Помогите определиться ему с выбором. 1, 2, 3 или 4?» — написала россиянка.
Соответствующий пост можно увидеть на официальной странице Куницкой в «Инстаграме».
Яна провела три поединка в UFC, победив в двух из них. Что касается Сантоса, то он в лучшей лиге мира провёл 19 поединков. В минувшей встрече он оспаривал титул в полутяжёлом весе, но уступил обладателю пояса Джону Джонсу единогласным решением судей. Напомним, что Куницкая в прошлом также претендовала на звание чемпионки UFC, но в марте 2018 года досрочно уступила Крис Сайборг.
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