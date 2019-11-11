Куницкая опубликовала романтические фото с экс-претендентом на титул UFC

Боец UFC Яна Куницкая опубликовала серию совместных фотографий с экс-претендентом на титул UFC в полутяжёлом весе Тьяго Сантосом.

«Тьяго Сантос ищет нам дом. Помогите определиться ему с выбором. 1, 2, 3 или 4?» — написала россиянка.

Соответствующий пост можно увидеть на официальной странице Куницкой в «Инстаграме».

Яна провела три поединка в UFC, победив в двух из них. Что касается Сантоса, то он в лучшей лиге мира провёл 19 поединков. В минувшей встрече он оспаривал титул в полутяжёлом весе, но уступил обладателю пояса Джону Джонсу единогласным решением судей. Напомним, что Куницкая в прошлом также претендовала на звание чемпионки UFC, но в марте 2018 года досрочно уступила Крис Сайборг.