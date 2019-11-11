Российский чемпион М-1 подписал контракт с UFC и предостерёг Фергюсона

Российский боец смешанных единоборств Роман Богатов объявил о подписании контракта с UFC и тут же обратился к бывшему временному чемпиону организации в лёгком весе Тони Фергюсону.

«Контракт с UFC подписан. Тони Фергюсон, жди меня», — написал Богатов.

Соответствующий пост можно увидеть на странице россиянина в «Инстаграме».

Роман Богатов начал профессиональную карьеру в 2016 году. Наибольшую популярность он приобрёл, выступая в промоушене М-1. Эту лигу он покинул в статусе чемпиона организации. В минувшем поединке он защитил титул от посягательств экс-бойца UFC Микаэля Лебу.

Тони Фергюсон предыдущий раз выходил в октагон летом 2019 года. Тогда он досрочно справился с Дональдом Серроне. Американца называют главным претендентом на бой с Хабибом Нурмагомедовым.