Абубакар Нурмагомедов: проиграл бой по своей вине
Российский боец смешанных единоборств Абубакар Нурмагомедов прокомментировал поражение от немца Давида Завады на турнире UFC в Москве.
«Никаких оправданий, проиграл бой по своей вине. Был очень хорошо готов, команда наша вложила в меня много труда. Перед ними хочу извиниться и, конечно же, перед моими болельщиками.
Может, в следующий раз повезёт. Постараюсь лучше подойти к следующему бою. Скоро увидимся», — написал в своём инстаграм-аккаунте Абубакар Нурмагомедов.
Абубакар, двоюродный брат действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, на турнире в Москве 9 ноября уступил немцу Давиду Заваде, после того как тот применил удушающий приём. Этот бой был дебютным для Абубакара в UFC.
Отец Хабиба обвинил А. Нурмагомедова в безответственности
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