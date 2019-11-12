Волков прокомментировал отсутствие флага России во время боёв Нурмагомедова

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, прокомментировал отсутствие флага России у действующего чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова во время его боёв.

Ранее ирландский боец Конор Макгрегор, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, обвинил Нурмагомедова в том, что он выходит в октагон без российского флага.

«Мы все выступаем за одну страну, мы одно целое. То, что разводят в социальных сетях, мол, болею за того, а он за этого, тот выходит с российским флагом, а тот нет, – хрень полная», — приводит слова Волкова Sports.ru.

Ранее Волков рассказал, почему, по его мнению, Макгрегор на пресс-конференции в Москве в октябре не удержался от резких слов в адрес представителей Дагестана и лично Нурмагомедова.

Волков объяснил, зачем Макгрегор оскорблял Россию и Дагестан