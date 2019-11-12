Нурмагомедов признал, что может завершить карьеру после боя с Фергюсоном

Российский боец Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгком весе, не исключил, что уйдёт из спорта после боя с американцем Тони Фергюсоном. Ожидается, что Фергюсон станет следующим соперником Нурмагомедова, хотя контракт на проведение поединка ещё не подписан.

Нурмагомедова спросили, с кем бы он хотел сразиться после боя с Фергюсоном.

«Это мы уже слишком далеко заглядываем. Честно говоря, не люблю настолько далеко идущие планы строить. Всегда реально смотрю на вещи.

До боя с Тони Фергюсоном тоже нужно дожить. До него практически полгода, пять месяцев. Так что посмотрим. Думаю, может, после него ничего и не будет уже», — цитирует Нурмагомедова «RT на русском».

На счету Хабиба 28 побед в 28 поединках в MMA.

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