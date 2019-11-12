Руки-Базуки попросил об операции по удалению бицепсов из-за проблем со здоровьем

Блогер Кирилл Терёшин, известный под прозвищем Руки-Базуки, готовится к операции по удалению бицепсов. У него началось воспаление, сообщает телеграм-канал Mash. Ранее Терёшин потерпел поражение в поединке с Олегом Монголом, который победил соперника в сражении по альтернативным правилам MMA.

Терёшин прибыл в московскую больницу со срочной просьбой. Кирилл просит привести свои конечности в прежний вид. У него начался воспалительный процесс.

В ближайшее время доктора выкачают из его мышц весь синтол и другую синтетическую жидкость, которые Терёшин вкалывал туда. Кирилл уже находится в больнице и проходит предоперационное обследование.

Терёшин в прошлом прославился за счёт того, что выкладывал во «ВКонтакте» и в «Инстаграме» результаты инъекций самодельного синтола в руки. Бицепсы раздулись до объёма в 60 сантиметров, что привело к бешеной популярности, а также к участию Кирилла во многих передачах на федеральных каналах.

Ранее Руки-Базуки рассказал о причинах, помешавших ему победить Олега Монгола в битве блогеров.