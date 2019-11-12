Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Видео: Руки-Базуки кормят с ложки после удаления бицепсов

Видео: Руки-Базуки кормят с ложки после удаления бицепсов
Бокс/ММА / ММА 0

В телеграм-канале Mash появилось видео, как блогера Кирилла Терёшина, известного под прозвищем Руки-Базуки, кормят с ложки. Терёшину, который ранее потерпел поражение в поединке с Олегом Монголом по альтернативным правилам MMA, провели операцию по удалению бицепсов, о которой тот попросил из-за проблем со здоровьем.

По словам медиков, Терёшину ещё повезло, что руки не пришлось ампутировать. Сейчас он пока не может двигать руками, поэтому мама кормит его с ложки в больничной палате.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Терёшин в прошлом прославился за счёт того, что выкладывал во «ВКонтакте» и в «Инстаграме» результаты инъекций самодельного синтола в руки. Бицепсы раздулись до объёма в 60 сантиметров, что привело к бешеной популярности, а также к участию Кирилла во многих передачах на федеральных каналах.

Руки-Базуки попросил об операции по удалению бицепсов из-за проблем со здоровьем
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019