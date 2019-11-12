Нурмагомедов назвал кумиров детства
Действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что в детстве его кумирами были российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко и американский боксёр Майк Тайсон.
«Всегда кто-то должен быть ориентиром. Дети всегда находят себе героя. В моём детстве, в подростковом возрасте от 10 до 15 лет я смотрел футбол и бои. На тот момент был популярен Фёдор Емельяненко. Я смотрел все его поединки и их нарезки.
Что касается футбола, то тогда было много звёзд, и мне нравились многие игроки. Ещё бывали случаи, когда я просыпался смотреть бои Майка Тайсона в прямом эфире, как и поединки Фёдора. Эти люди и были неким ориентиром», — цитирует Нурмагомедова «RT на русском».
На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в MMA.
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