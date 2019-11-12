Нурмагомедов назвал кумиров детства

Действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что в детстве его кумирами были российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко и американский боксёр Майк Тайсон.

«Всегда кто-то должен быть ориентиром. Дети всегда находят себе героя. В моём детстве, в подростковом возрасте от 10 до 15 лет я смотрел футбол и бои. На тот момент был популярен Фёдор Емельяненко. Я смотрел все его поединки и их нарезки.

Что касается футбола, то тогда было много звёзд, и мне нравились многие игроки. Ещё бывали случаи, когда я просыпался смотреть бои Майка Тайсона в прямом эфире, как и поединки Фёдора. Эти люди и были неким ориентиром», — цитирует Нурмагомедова «RT на русском».

На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в MMA.

Нурмагомедов признал, что может завершить карьеру после боя с Фергюсоном