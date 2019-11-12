«Воспитания ей не хватает». Шлеменко — о фото девушки с виски Макгрегора

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко рассказал об отношении к фотографии девушки с бутылкой виски Конора Макгрегора на фоне академии хоккейного клуба «Авангард» в Омске. Фотографию разместил в своём «инстаграме» и сам Макгрегор, а пресс-служба «Авангарда» пригласила ирландского бойца в Омск.

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» девушки.

«Это не очень хорошо для «Авангарда». Получается, что бутылку виски ставят выше их достижений. У нас «Авангард» с бутылкой виски, что ли, ассоциируется? Мне кажется, это очень плохой пиар, тем более на фоне детской хоккейной академии.

Это полная глупость со стороны девушки, которая сделала эту фотографию. Воспитания ей не хватает. Не знаю, продаётся ли виски Конора Макгрегора в Омске, я по этим магазинам не хожу. Надеюсь, что нет, но сложно сказать.

Вчера у нас в Омске был митинг против наливаек. Власти отлично отреагировали, они нас поддерживают в этом. Они всегда оказывают поддержку, главное, что это нужно гражданам», — цитирует Шлеменко Sport24.



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