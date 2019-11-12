Нурмагомедов рассказал, что не приветствует охоту на медведей
Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о своём отношении к охоте. По его словам, он не приветствуют такой вид отдыха.
«Люблю животных, но охоту не приветствую. Побороться с медведем ещё можно, но не убивать», — цитирует спортсмена «RT на русском».
Известно, что в детстве одним из видов тренировки Хабиба была борьба с медвежонком. Соответствующее видео стало вирусным в Сети.
Также Хабиб признался, что любит путешествовать, но посетовал, что популярность мешает это делать спокойно.
«Обожаю путешествовать, но делать это стало тяжело, приходится искать страны, в которых популярность смешанных единоборств ниже. Где-нибудь в Германии или Швейцарии можно спокойно прогуляться, не так много людей тебя узнают», — сказал Нурмагомедов.
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