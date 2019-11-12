Миочич: мне бы больше хотелось сразиться с Фьюри, чем с Кормье

Чемпион UFC в тяжёлом весе Стипе Миочич признался, что хотел бы видеть своим следующим соперником экс-чемпиона мира по боксу Тайсона Фьюри, который не так давно заявил о желании перейти в смешанные единоборства.

«Слышал, что Тайсон Фьюри теперь переходит в смешанные единоборства. Мне нравятся новые вызовы. Мне бы хотелось подраться с ним. Он отличный боец и классный парень. Мы бы устроили отменное шоу.

Что касается боя с Кормье, то я не просто случайно нокаутировал его. Я побил его — и сделал это уверенно. В первой встрече он меня поймал ударом в первом раунде. Но во втором поединке я победил, это не было везением. В настоящий момент встреча с Кормье меня не интересует. Мне бы больше хотелось сразиться с Фьюри», — приводит слова Миочича BoxingScene.



Напомним, Даниэль Кормье уже заявлял, что независимо от исхода третьего поединка со Стоипе Миочичем завершит карьеру.