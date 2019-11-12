Штырков выступит в декабре на турнире в Екатеринбурге

Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков (16-0-1) проведёт следующий бой в декабре на турнире RCC7. Его соперником станет швейцарец Ясубей Эномото (19-11), сообщает пресс-служба лиги RCC.
Для Ивана предстоящий бой станет первым за год в Екатеринбурге. В середине лета он подписал контракт с японским промоушеном Rizin и успешно дебютировал, одержав победу техническим нокаутом над южнокорейцем Хун Кимом. Второй бой Штыркова в Rizin планировался на октябрь, причём соперник был уже известен. Однако из-за проведения Гран-при в лёгком весе поединок с Джейком Хьюном был отложен на один из следующих турниров.
Впрочем, контракт с японской организацией предполагает возможность выступления в RCC до того момента, пока Штырков не станет чемпионом Rizin, поэтому 14 декабря он в шестой раз выйдет в клетку уральского промоушена.
Ясубей Эномото тоже успел подраться в RCC: в прошлом месяце решением судей выиграл у одноклубника Штыркова Михаила Рагозина. Эномото с 2011 года регулярно выступает в России и успел провести в нашей стране 20 поединков.
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