Шлеменко проведёт следующий поединок с Луисом Тэйлором
Экс-чемпион Bellator титулованный российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко проведёт следующий поединок 14 декабря на турнире RCC 7 в Екатеринбурге, об этом спортсмен сообщил на своей официальной странице в «Инстаграме». Соперником Шлеменко станет экс-боец лиги PFL Луис Тэйлор. Встреча Шлеменко — Тэйлор станет главным событием вечера ММА в Екатеринбурге.
Последний бой Шлеменко провёл 5 сентября 2019 года на турнире Roscongress Vladivostok Combat Night на Дальневосточном экономическом форуме. Шлеменко встречался с американцем Крисом Ханикаттом. Судьи единогласно присудили победу американскому бойцу.
40-летний Тэйлор минувшую встречу провёл в лиге PFL в декабре 2018 года и победил Абусуфьяна Магомедова.
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