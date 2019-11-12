Тренер Масвидаля: в бою с Канело Хорхе будет очень конкурентоспособным

Тренер бойца UFC Хорхе Масвидаля Майк Браун убеждён, что его подопечный будет очень конкурентоспособным в противостоянии с действующим чемпионом мира по боксу в трёх весовых категориях Саулем Альваресом.

«Думаю, что Хорхе в этом бою будет очень конкурентоспособным. Он может удивить многих. В этом он очень хорош. Возможно, у него самый высокий бойцовский IQ среди тех, кого я когда-либо встречал. Именно в боксе он чувствует себя лучше всех. Он занимается им дольше всего, и это для него наиболее естественная среда. Кроме того, он умеет меняться и делать сумасшедшие вещи, у него отменное передвижение на ногах, которого нет ни у кого другого. В целом у него шикарный арсенал», — приводит слова Брауна BoxingScene.

После недавней победы над Нейтом Диазом Масвидаль выразил желание встретиться с Саулем Альваресом.