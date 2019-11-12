Тренер Масвидаля: в бою с Канело Хорхе будет очень конкурентоспособным

Тренер бойца UFC Хорхе Масвидаля Майк Браун убеждён, что его подопечный будет очень конкурентоспособным в противостоянии с действующим чемпионом мира по боксу в трёх весовых категориях Саулем Альваресом.
«Думаю, что Хорхе в этом бою будет очень конкурентоспособным. Он может удивить многих. В этом он очень хорош. Возможно, у него самый высокий бойцовский IQ среди тех, кого я когда-либо встречал. Именно в боксе он чувствует себя лучше всех. Он занимается им дольше всего, и это для него наиболее естественная среда. Кроме того, он умеет меняться и делать сумасшедшие вещи, у него отменное передвижение на ногах, которого нет ни у кого другого. В целом у него шикарный арсенал», — приводит слова Брауна BoxingScene.
После недавней победы над Нейтом Диазом Масвидаль выразил желание встретиться с Саулем Альваресом.
- 13 ноября 2019
-
00:23
-
00:01
- 12 ноября 2019
-
22:53
-
21:28
-
20:23
-
20:17
-
19:01
-
18:59
-
18:28
-
17:59
-
16:36
-
15:57
-
14:47
-
13:44
-
12:48
-
11:45
-
10:46
-
10:31
-
09:42
-
09:13
- 11 ноября 2019
-
23:48
-
22:52
-
21:47
-
20:52
-
19:32
-
18:49
-
17:57
-
16:19
-
15:13
-
14:00
-
13:20
-
12:23
-
11:48
-
11:01
-
10:40