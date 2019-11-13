Нурмагомедов: Макгрегора бил с удовольствием

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов сообщил, что не получает особого удовольствия от побед и от того, что ему приходится причинять соперникам боль. Вместе с тем россиянин признался, что случались и исключения. В частности, Хабиб подчеркнул, что радовался победе над Конором Макгрегором.
«Честно говоря, победы особенного удовлетворения уже не приносят, за исключением боя с Макгрегором. Этого человека я бил с удовольствием. Бывали и такие поединки, в которых понимал, что могу нанести сопернику ещё больший вред, и сам просил его сдаться. Да и болевые приёмы до конца не дотягиваю, а просто фиксирую, чтобы человек постучал. У меня нет цели нанести оппоненту максимально возможный ущерб. За исключением одного боя.
Макгрегор не смотрел мне в глаза. Тогда я понял, что он не хочет находиться со мной в октагоне, хотя до этого много говорил и делал кучу громких заявлений. А в клетке, когда между нами стоял судья, он избегал моего взгляда и мечтал, чтобы всё закончилось как можно быстрее. В такие моменты понимаешь, что психологически ты уже одолел соперника», — приводит слова бойца RT на русском.
- 13 ноября 2019
-
00:23
-
00:01
- 12 ноября 2019
-
22:53
-
21:28
-
20:23
-
20:17
-
19:01
-
18:59
-
18:28
-
17:59
-
16:36
-
15:57
-
14:47
-
13:44
-
12:48
-
11:45
-
10:46
-
10:31
-
09:42
-
09:13
- 11 ноября 2019
-
23:48
-
22:52
-
21:47
-
20:52
-
19:32
-
18:49
-
17:57
-
16:19
-
15:13
-
14:00
-
13:20
-
12:23
-
11:48
-
11:01
-
10:40