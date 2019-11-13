Нурмагомедов: Макгрегора бил с удовольствием

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов сообщил, что не получает особого удовольствия от побед и от того, что ему приходится причинять соперникам боль. Вместе с тем россиянин признался, что случались и исключения. В частности, Хабиб подчеркнул, что радовался победе над Конором Макгрегором.

«Честно говоря, победы особенного удовлетворения уже не приносят, за исключением боя с Макгрегором. Этого человека я бил с удовольствием. Бывали и такие поединки, в которых понимал, что могу нанести сопернику ещё больший вред, и сам просил его сдаться. Да и болевые приёмы до конца не дотягиваю, а просто фиксирую, чтобы человек постучал. У меня нет цели нанести оппоненту максимально возможный ущерб. За исключением одного боя.



Макгрегор не смотрел мне в глаза. Тогда я понял, что он не хочет находиться со мной в октагоне, хотя до этого много говорил и делал кучу громких заявлений. А в клетке, когда между нами стоял судья, он избегал моего взгляда и мечтал, чтобы всё закончилось как можно быстрее. В такие моменты понимаешь, что психологически ты уже одолел соперника», — приводит слова бойца RT на русском.