Отец Хабиба объяснил, почему сын не реагирует на оскорбления Макгрегора

Абдулманап Нурмагомедов, отец действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, почему сын не отреагировал на провокационные высказывания Конора Макгрегора. На пресс-конференции в Москве в октябре Макгрегор не удержался от резких слов в адрес представителей Дагестана и лично Хабиба.

По словам Абдулманапа Нурмагомедова, у Хабиба просто нет времени, чтобы реагировать на оскорбления Макгрегора.

«Он не реагирует на это, не считает нужным. Ему и некогда на это реагировать, в день четыре-пять встреч, зарядка, тренировка», — цитирует Абдулманапа Нурмагомедова ТАСС.

Нурмагомедов-старший добавил, что реванш сына с Макгрегором в теории возможен, но для этого ирландцу необходимо сначала победить нескольких других соперников. Конор не выходил в октагон с октября 2018 года, когда проиграл Хабибу в титульном поединке.

«В клетку — пожалуйста, в любое время, но хотя бы сделайте серию из трёх побед», — добавил Абдулманап.



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