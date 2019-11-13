В Москве представили первую в России детскую лигу MMA. Видео

В Москве состоялась презентация и открытие Junior Fighting Championship, первой в России лиги смешанных единоборств для юниоров. Лига JFC стала первым промоушеном, который занимается развитием молодых бойцов смешанных единоборств в возрасте от 12 до 17 лет. Проект создан и поддерживается профессионалами мира ММА, сообщает пресс-служба организации.
Если у вас не отображается проморолик, его можно посмотреть в «инстаграме» JFC.
Дебютный турнир JFC пройдёт 16 ноября в Москве в УСК «Крылья Советов». В нём примут участие 10 бойцов в возрасте 16-17 лет, весовая категория — 70-77 кг.
Правила боя в новом промоушене любительские, бойцы будут полностью экипированы согласно правилам Союза ММА России. Участники получат денежное вознаграждение за участие и за победу, два лучших бойца выступят на турнире профессионального промоушена Fight Nights Global в декабре 2019 года, где сразятся за пояс JFC.
Ранее сообщалось, что в США 12-летние девочки подерутся в поединке по правилам MMA.
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