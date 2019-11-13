Волков бесплатно комментировал бой Нурмагомедова и Порье

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, рассказал, что бесплатно комментировал поединок Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье. 7 сентября Нурмагомедов в титульном поединке, который показали на «Первом канале» победил Порье и защитил чемпионский титул UFC в лёгком весе.
Волкова спросили, какой был гонорар за комментирование.
«Никакого, бесплатно», — цитирует бойца Sports.ru.
Волков добавил, что перед ним не ставилась задача поддерживать Нурмагомедова в эфире, но так получилось само собой.
«У меня хорошие отношения с Хабибом, лично виделся с ним несколько раз, он произвёл впечатление воспитанного человека. Очень хорошо общаюсь с его отцом Абдулманапом. Поэтому на момент турнира я уже был на стороне Хабиба.
Тем не менее старался подчёркивать хорошие моменты и у Порье, и у Конора. Они делали хорошую работу, её надо оценивать. Да и зрителю интереснее, когда есть драма, а не топят за одного бойца», — пояснил он.
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