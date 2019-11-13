Волков бесплатно комментировал бой Нурмагомедова и Порье

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, рассказал, что бесплатно комментировал поединок Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье. 7 сентября Нурмагомедов в титульном поединке, который показали на «Первом канале» победил Порье и защитил чемпионский титул UFC в лёгком весе.

Волкова спросили, какой был гонорар за комментирование.

«Никакого, бесплатно», — цитирует бойца Sports.ru.

Волков добавил, что перед ним не ставилась задача поддерживать Нурмагомедова в эфире, но так получилось само собой.

«У меня хорошие отношения с Хабибом, лично виделся с ним несколько раз, он произвёл впечатление воспитанного человека. Очень хорошо общаюсь с его отцом Абдулманапом. Поэтому на момент турнира я уже был на стороне Хабиба.

Тем не менее старался подчёркивать хорошие моменты и у Порье, и у Конора. Они делали хорошую работу, её надо оценивать. Да и зрителю интереснее, когда есть драма, а не топят за одного бойца», — пояснил он.

