Менеджер Нурмагомедова: бой Хабиба и Фергюсона может пройти в России весной

Ризван Магомедов, менеджер действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, сообщил, что его подопечный может выйти в октагон с Тони Фергюсоном весной 2020 года, причём, по его словам, не исключено проведения боя в России.

«Разговоры идут по организации российского номерного турнира в России. Посмотрим, на чём остановится UFC. На данный момент рассматривается Фергюсон в качестве соперника», — приводит слова Магомедова ТАСС.

На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах, в том числе 12 побед в 12 боях в UFC. У Фергюсона 25 побед и 3 поражения, но последние 12 схваток он выиграл.

Ранее Хабиб не исключил, что бой с Фергюсоном может стать для него последним.

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