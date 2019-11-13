Отец Фьюри вызвал на бой президента UFC

54-летнему Джону Фьюри, отцу бывшего чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе Тайсона Фьюри, не понравились комментарии президента UFC Дэны Уайта в адрес его сына.
Тайсон Фьюри высказал желание попробовать свои силы в смешанных единоборствах, но Уайт посчитал, что его там изобьют, хотя и выразил готовность организовать такой бой. Фьюри-старший, в прошлом профессиональный боксёр, узнав об этом, сам вызвал на бой 50-летнего Уайта.
«Как он может это знать, если Тайсон родом из бойцовской семьи? Понимаете, о чём я говорю? Может, я сам вырублю Дэну Уайта с одного удара. Как он может говорить такое о моём сыне?
Пусть он поговорит со мной таким образом. Я подерусь с ним. Устройте наш бой. Уверен, что я лучший в мире 54-летний мужчина. Я самый крепкий в этом возрасте. Я готов доказать это в любое время, в любом месте, за деньги или бесплатно.
Не упоминай имя моего сына, если не можешь сказать ничего хорошего», — цитирует Джона Фьюри BoxingScene.
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