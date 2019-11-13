Магомедшарипов и Волков отыграли позиции в рейтингах UFC
Российские бойцы смешанных единоборств Забит Магомедшарипов и Александр Волков, выступающие в полулёгкой и тяжёлой весовой категории соответственно, улучшили положение в соответствующих рейтингах UFC.
9 ноября на турнире UFC в Москве Магомедшарипов победил американца Келвина Каттара и за счёт этого поднялся с пятого места на четвёртое в рейтинге бойцов полулёгкого веса. Волков, который на том же турнире одержал победу над американцем Грегом Харди, бывшим игроком в американский футбол, с восьмой строчки рейтинга тяжеловесов переместился на седьмую.
В сводном рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории изменений не произошло. Первые три места, как и прежде, занимают Джон Джонс, Хабиб Нурмагомедов и Генри Сехудо.
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